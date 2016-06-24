Avrupa Birliği: İngiltere'deki referandumun ardından birliğimizi 27 üye olarak koruyacağız

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'taki referandumda "AB'den ayrılık" sonucu çıkmasıyla ilgili olarak, "İngiltere'deki referandumun ardından birliğimizi 27 üye olarak korumakta kararlıyız" dedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının "domino etkisi" yapacağını düşünmediklerini söyledi.

"Histerik tepkiler verilmemeli"

Tusk, “Referandumdan başka bir sonuç çıkmasını istediğimizi saklamaya gerek yok. Bunun (sonucunun) siyasi olarak ne kadar ciddi ve hatta dramatik olduğunun farkındayım” dedi.

Tusk İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı aldığı referandumun siyasi sonuçlarını, özellikle de İngiltere'ye etkilerini kimsenin kestiremeyeceğini ancak şu anda "histerik tepkiler" verilmemesi gerektiğini belirtti.

Tusk açıklamasında, "Bugün, 27 AB lideri adına birliğimizi korumaya kararlı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu olumsuz senaryoya da hazırlıklı olduğumuzdan herkesin emin olmasını istiyorum" dedi.

Salı günü yapılacak olan zirvede konu hakkında gayrı resmi toplantılar için Avrupa Birliği devletler başkanlarına davetiye gönderildiğini ifade eden Tusk, "Liderlere Birliğin geleceği konusunda geniş kapsamlı bir muhasebeye başlamamızı teklif edeceğim" dedi.

Schulz: Domino etkisi olmaz

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının "domino etkisi" yapacağını düşünmediklerini söyledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının kesinlik kazanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Schulz, "İngiltere'nin bu karararının bir domino etkisi yapacağını düşünmüyoruz" dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının kendisinde şok etkisi yapmadığını kaydeden Schulz, böyle bir sonuç çıkabileceğine kendisini hazırladığını belirterek, “Böyle bir sonuca kendimizi hazırladık” ifadelerini kullandı. İngiltere’yi zor bir sürecin beklediğini de kaydeden Schulz, Euro’nun da Sterlin gibi sert düşüş yaşamaması için çaba sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 52 "Ayrılık" dedi

Birleşik Krallık'ta yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıktı. Toplam 382 seçim bölgesinden 364'ünde resmi sonuçların açıklandığı referandumda, oy kullanan 31.3 milyon seçmenden 16 milyonu AB'den ayrılma yönünde oy verdi. 15 milyon 130 bini de birlikte kalma yönünde tercihte bulundu. Böylece AB'den ayrılma yönünde oy kullananların oranı yüzde 52'ye ulaştı.