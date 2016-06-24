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Spor

"Brexit sonrası Premier Lig'deki 432 fubolcunun lisansı iptal edilebilir"

432 AB vatandaşı futbolcu İngilitere'deki çalışma izinlerinden mahrum kalabilirler.

24 Haziran 2016 13:42

İngiltere'de referandumdan çıkan Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı sonrası Premier Lig'de oynayan AB vatandaşı futbolcuları zor günler bekliyor. Referandumdan çıkan "AB'ye hayır" kararının sonrasında 432 AB vatandaşı futbolcu İngilitere'deki çalışma izinlerinden mahrum kalabilirler.

NTV'nin haberine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları olan futbolcular, halen İngiltere'de herhangi bir çalışma iznine gerek olmadan oynayabiliyorlar. Ancak referandumdan İngiltere'nin "AB'ye hayır" demesinin ardından, geçtiğimiz sezon Premier League'e kayıtlı olan 432 AB vatandaşı futbolcu bu çalışma izninden mahrum kalacak.

Buna göre ülkesi FIFA sıralamasında ilk 10 içinde yer alan yabancı oyuncular, son iki yılda milli takımının maçlarında yüzde 30 oranında oynadığı takdirde çalışma izinlerini garantilemiş olacaklar.

FIFA sıralamasında 11-20 arasındaki ülkelerin futbolcuları milli maçların yüzde 45'inde, 21-30 arasındaki ülkelerin futbolcuları  yüzde 60'ında ve 31-50 arasındaki ülkelerin futbolcuları ise yüzde 70'inde oynamak zorunda. 

Fakat kulüpler bu duruma tepkililer. Fransız yıldızlar West Ham United'dan Dimitri Payet veLeicester City'den N'golo Kante  bu kriterlere uymuyor. Arsenal'de 8, Newcastle United veAston Villa'da ise 11 futbolcu bu kriterlerdeki şartları yerine getiremiyor. BBC'nin geçen yıl yaptığı araştırmada Premier Lig, Championship ve İskoçya Premier Lig'de kriterlere uymayan 332 AB vatandaşı futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. 

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Richard Scudamore, "Bu durumla ilgili Premier League'de bir açıklık var ve bence ayrılma kararını almak bizim felsefemize aykırılık olur" derken önde gelen spor menajerlerinden Simon Bayliff, ayrılma kararının uzun vadede yerli futbolcular için pozitif  olacağını düşündüğünü söyledi.

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