Loki, Disney Plus'ın en çok izlenen Marvel dizisi oldu

Marvel dizisi Loki, 5,23 milyar dakika ile Disney Plus'ta en çok izlenen yapım oldu.

Disney'in yayın hizmetini 2020'de başlatmasından kısa bir süre sonra, Marvel Studios 2021'de ilk Marvel Sinematik Evreni serisi WandaVision'ı piyasaya sürdü ve bu evrenin küçük ekran geçişinin başarılı olduğunu kanıtladı. MCU'nun dördüncü aşaması daha sonra Disney Plus'ta The Falcon and the Winter Soldier ve Loki ile devam etti.

Beyazperde'nin haberine göre, WandaVision, alternatif gerçekliklerin varlığını ima etti ve Loki, daha önce Thor: The Dark World (2013), Doctor Strange (2016) ve Avengers: Endgame (2019) gibi filmlerde ima edilen çoklu evren veya alternatif zaman çizelgeleri fikrine daldı. Dizi, Endgame'de Avengers'ın zaman soygunu sırasında Tesseract ile kaçan Loki'nin (Tom Hiddleston) farklı bir versiyonunu takip ediyor. Ajan Mobius (Owen Wilson), bürokratik Zaman Sapması Otoritesi (TVA) tarafından tutuklandıktan sonra, Yaramazlık Tanrıçası Sylvie'nin (Sophia Di Martino) izini sürmek için Yaramazlık Tanrısı'nın yardımına başvurur.

WandaVision ikinci sırada

Disney+'ın, What If…?, Hawkeye ve şimdi de Moon Knight'ın yayınlanmasının ardından Loki, izleyici sayısı açısından en iyi dizisi olmaya devam ediyor. Herhangi bir Disney+ şovunun en çok izlenen prömiyerine sahip olmasının yanı sıra, Loki'nin akış hizmetinde en çok izlenen MCU dizisi olduğu bildiriliyor. Dizi Disney+'ta 5,23 milyar dakika izlendi ve WandaVision 4,8 milyar dakika ile ikinci sırada yer aldı. Falcon and the Winter Soldier (4,15 milyar) ve Hawkeye (3,45 milyar) üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. MCU'nun dışında, The Mandalorian 14.5 milyar dakika, The Book of Boba Fett 4.4 milyar dakika izlendi.

Loki, Disney+'ta ikinci sezonu olduğu onaylanan tek canlı aksiyon MCU dizisi. Loki, Ant-Man in the Wasp: Quantumania'da görünmesi beklenen Kang the Conqueror tarafından yönetilen çok farklı bir TVA'da yer alıyor. Bölümün jeneriğinde, üzerinde "Loki, 2. sezonda geri dönecek" yazan bir dava dosyası vardı. Resmi bir açıklama yapılmadı ama ikinci sezon çekimlerinin bu yaz İngiltere'de başlayacağı bildiriliyor. Hiddleston, Wilson, Di Martino, Wunmi Mosaku'nun Hunter B-15'i ve Gugu Mbatha-Raw'ın Ravonna Renslayer'ının ikinci sezonda rol alması bekleniyor.