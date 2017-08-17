Logan Lucky, İKSV Galaları'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İKSV Galaları’nın yeni filmi, yönetmen Steven Soderbergh imzalı Logan Lucky oldu. Logan Lucky, 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda sinemaseverlerle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Channing Tatum’dan Hillary Swank’a birçok yıldız oyuncuyu barındıran Logan Lucky, Oceans serisi gibi birçok tempolu soygun-aksiyon filminin üstesinden hakkıyla gelen yönetmen Steven Soderbergh’in merakla beklenen son filmi. Film, Charlotte Araba Yarışı’nda 14 milyon dolarlık bir soygun yapmak ve ailesinin talihini döndürmek isteyen Johnny Logan’ın bu yoldaki maceralarını izliyor.

Logan Lucky’nin oyuncu kadrosunda, başrolde Steven Soderbergh’in Magic Mike filmlerinde de başrolü üstlenen Channing Tatum olmak üzere Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Hilary Swank, Katherine Waterston ve Sebastian Stan’in yanı sıra altı NASCAR sürücüsü de yer alıyor.

Filmin müzikleri, daha önce Soderbergh’in Oceans serisi de dahil birçok filminin müziklerini besteleyen İrlandalı elektronik müzik ustası David Holmes’a ait. En son 2013’te çektiği Behind the Candelabra filmiyle sinemaya veda ettiğini açıklayan Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen tadında, hareketli, tempolu, bol yıldızlı yeni filmi Logan Lucky ile yeniden beyazperdeye dönüyor.

Logan Lucky, ABD’de vizyona girdikten sadece bir hafta sonra Türkiye’de İKSV Galaları’nda ilk kez gösterilecek. Film, Türkiye’de 25 Ağustos Cuma günü vizyona girecek.

Biletler 17 Ağustos’ta satışa çıkıyor

“Logan Lucky” İKSV Galası’nın biletleri 17 Ağustos Perşembe günü 10:30’dan itibaren Biletix, ana gişe İKSV ve gösterim günü 18.00 itibariyle Cinemaximum City’s Nişantaşı’da satışa sunuluyor. Lale Kart üyeleri için ön satış 16 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30’da başlıyor.

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