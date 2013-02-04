Lodos sağanakla birleşiyor; su baskınlarında dikkat!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile akşam saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri, gece saatlerinde İstanbul il geneli, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yurdun diğer kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile akşam saatlerinde İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile akşam saatlerinde İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgâr vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgârın; genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat), esmesi beklendiğinden iç ve batı kesimlerde baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile muhtemel çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile akşam saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri, gece saatlerinde İstanbul il geneli, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

GÖKÇEADA Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

İSTANBUL Çok bulutlu, akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri, gece saatlerinde il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

SAKARYA Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

TEKİRDAĞ Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR Parçalı bulutlu 15

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 19

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu 13

UŞAK Parçalı bulutlu 14

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu 18

ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 17

K.MARAŞ Parçalı ve çok bulutlu 10

MARMARİS Parçalı ve az bulutlu 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif olmak üzere yer yer sis hadisesi bekleniyor

ANKARA Parçalı ve az bulutlu 15

ESKİŞEHİR Parçalı ve az bulutlu 16

KARAMAN Parçalı ve az bulutlu 15

KAYSERİ Parçalı ve az bulutlu 14

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN Parçalı bulutlu 18

BOLU Parçalı bulutlu 16

KASTAMONU Parçalı bulutlu 13

ZONGULDAK Parçalı bulutlu 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARTVİN Parçalı ve az bulutlu 8

BAYBURT Parçalı ve az bulutlu 1

SAMSUN Parçalı ve az bulutlu 19

TRABZON Parçalı az ve bulutlu 20

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde hafif olmak üzere yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZİNCAN Parçalı bulutlu 6

ERZURUM Parçalı bulutlu -7

IĞDIR Parçalı bulutlu 8

VAN Parçalı bulutlu 4

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu 12

BATMAN Parçalı bulutlu 12

DİYARBAKIR Parçalı bulutlu 11

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu 11