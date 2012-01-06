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Yaşam

Lodos elektriksiz bıraktı BURSA (A.A)

06 Ocak 2012 19:22

-Lodos elektriksiz bıraktı BURSA (A.A) - 06.01.2012 - Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Bursa'nın bazı bölgelerine öğle saatlerinden bu yana elektrik verilemediği bildirildi. AA muhabirinin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, lodos Marmara Bölgesi'nde gün boyunca etkili oldu. Balıkesir'de saatte 70, Bursa'da ise 60 kilometre hıza ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Bursa'da lodos nedeniyle kopan teller yüzünden bazı bölgelere öğle saatlerinden bu yana elektrik verilemediği öğrenildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, ekiplerin aralıksız çalıştığını, ancak lodosun çalışmaları olumsuz etkilediğini belirterek, arızaların en kısa sürede giderilerek sorun yaşanan bölgelere elektrik verileceğini kaydetti.

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