Lodos deniz ulaşımını aksattı

T24 - Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.



Şehir Hatları'nda Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Üsküdar, Bostancı-Adalar ve Kabataş-Adalar seferleri iptal oldu.



İDO'nun Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş, Kabataş-Adalar-Bostancı seferleri ile Sirkeci-Harem araba vapuru seferleri de gerçekleştirilemiyor.



Bu akşam saat 20.15 ve 21.30'daki Yalova-Pendik ile 19.30'daki Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferlerini karşılıklı olarak durduran İDO, 19.30'daki Yalova-Kartal-Bostancı ve yarın saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.



