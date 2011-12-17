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Yaşam

Lodos deniz ulaşımını aksattı

Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
 
Şehir Hatları'nda Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Üsküdar, Bostancı-Adalar ve Kabataş-Adalar seferleri iptal oldu.

İDO'nun Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş, Kabataş-Adalar-Bostancı seferleri ile Sirkeci-Harem araba vapuru seferleri de gerçekleştirilemiyor.

Bu akşam saat 20.15 ve 21.30'daki Yalova-Pendik ile 19.30'daki Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferlerini karşılıklı olarak durduran İDO, 19.30'daki Yalova-Kartal-Bostancı ve yarın saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

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