Fırtına Türkiye'yi savurdu ölü ve yaralılar!

Fırtına tüm yurtta etkili oldu. Ankara'da fırtına nedeniyle İbn-i Sina Hastanesi'nin Büyük Acil Servisi'nin çatısı uçtu. Denizli'de lodos nedeniyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan bir kişi öldü. Konya'da kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Eskişehir, Isparta, Yalova'da fırtına nedeniyle 20 kişi yaralandı. Bursa'da da bir trafoda yangın çıktı, şehrin büyük bölümüne elektrik verilemiyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye "Tam Fırtına" etkisinde olan bir bölgede. Yetkililer, 89-102 km arasının Tam Fırtına kapsamına girdiğini belirtirken; Datça'da rüzgarın 137 km. hıza ulaştığı açıklandı.
İstanbul Valisi: 2 yaralı var
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentteki fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine çatılarla ilgili 300 civarında ihbar geldiğini, çatılardan dolayı Çekmeköy ve Harbiye'de birer yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını bildirdi.
Boğaziçi Köprüsü'nde de, Kara yolları ekipleri tarafından emniyete verilen ihbar doğrultusunda kısa süreli, tedbir maksatlı trafiği durdurduklarını anlatan Mutlu, ''Saatte 120 kilometre esen bir rüzgarda Boğaz Köprüsü üzerinde can ve mal kaybı yaşanmaması için trafiği kısa süreli durdurduk. Şu anda trafik normale döndü. Bu tedbiri 20-25 dakika kadar sürdürmek zorunda kaldık. Şu anda trafik akışımız normal başladı'' şeklinde konuştu.
TIR devrildi
Beykoz ve Kavacık’ta iki TIR, fırtına nedeniyle devrildi. Kazalar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Kentin bazı yerlerinde de kazalar olduğuna dair haberler geliyor. Bazı vatandaşlar fırtınadan kaçarak kapalı yerlere sığınırken, bazı işyerleri sahiplerinin ise kırılmaması için camları tuttukları görüldü.
Nişantaşı'nda 1 kişi yaralandı
İstanbul'da etkili olan şirretli lodos nedeniyle Teşvikiye Caddesi'nde inşaat halindeki binanın iskelesi ve üzerinde reklam panosu olan dış perdesi çöktü. İskelenin bir kısmı, inşaatın yanında bulunan ve tadilat halindeki Harbiye Polis Merkezi'nin üzerine bir kısmı da yola devrildi.
Yolda park halinde olan ticari taksi, devrilen iskelenin altında kalırken, hafif yaralanan sürücüsü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yine park halindeki bir otomobilin de inşaattan kopan parçalardan dolayı camları kırıldı.
İGDAŞ'tan doğalgaz uyarısı
İGDAŞ, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının rüzgarlı havalarda bacalı cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.
Ayrıca vatandaşlarımızın cihazın bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini bekler, sağlıklı ve konforlu günler dileriz."
Muğla'da fırtına
Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden yer yer fırtına şeklinde esiyor. Fırtına nedeniyle Muğla'da çok sayıda iş yerinin tabelaları düştü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait çadır spor salonunun çatısındaki brandalar uçtu.Sürücüler ve vatandaşlar, fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Marmaris ve Bodrum
Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden esen lodos etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına, ilçede çok sayıda ağacın devrilmesine ve çatıların zarar görmesine neden oldu. İş yerlerinin büyük kısmının açılmadığı Marmaris'te, işe gitmek zorunda kalanlar ise rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Marmaris Otogarı'nda kırılan ağaç dalları, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Siteler Mahallesi'nde kırılarak yola düşen büyük bir dal nedeniyle sokak uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Dalga boyunun 5 metreyi bulduğu ilçe sahillerinde, Azmak Deresi'ndeki balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirdi. Yükselen dalgalar nedeniyle yat limanındaki restoran ve kafelerin içi suyla doldu.
Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bodrum'un Ortakent-Yahşi beldesi Yalı Mahallesi'ndeki bazı telefon direkleri devrildi. Ortakent Yahşi sahilindeki bir iskele ise fırtına nedeniyle yerinden sökülerek karaya sürüklendi. Limanda demirli bulunan 3 balıkçı teknesi battı, 10 teknede ise maddi hasar meydana geldi. Tekne sahipleri bölgeye gelerek zarar gören teknelerini kurtarmaya çalıştı.
Elektrik trafosunda yangın çıktı
Ortaca, Yatağan, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Ortaca'da sabah saatlerinde başlayan rüzgarın etkisiyle birçok yerde ağaçlar devrildi. Yola devrilen ağaçlar, trafiğin aksamasına neden oldu. İlçeye bağlı Eskiköy'de bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından trafoda onarım çalışmalarına başlandı. Dalaman'da iş yerinin üzerine devrilen ağaç, maddi hasara yol açtı. Köyceğiz'de ise demirli bir tekne battı.
Yatağan ilçesinde fırtına nedeniyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı bölgelere elektrik verilemiyor.
Fethiye'de fırtına ağaçları yıktı
Fethiye'de saatteki hızı 88 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları yıktı, seralarda maddi hasara yol açtı.
İzmir'de lodos
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, iptal edilen vapur seferlerine lodosun kesilmesiyle yeniden başlandığı bildirildi. Yetkililer, vapur seferlerinin normale döndüğünü belirtti.
Eskişehir'de fırtına
Eskişehir'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu'nda fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan üniversite öğrencisi Kerim Yıldırım (26) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tabelaları zarar gördü, Eskişehirspor Tesisleri'ndeki antrenman sahasının koruma telleri devrildi, bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. Cep telefonlarıyla iletişim sağlanamadı.
Karaman'da şiddetli rüzgar
Karaman'da hızı zaman zaman saate 100 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Karaman-Konya karayolunun 15. kilometresinde aşırı rüzgar nedeniyle yol kenarındaki karpuz tarlasının üstündeki naylonlar, karayoluna uçtu. Yolu kaplayan naylonları kaldırmaya çalışan trafik polisleri zor anlar yaşadı.
Konya'da kum fırtınası
Kum fırtınası nedeniyle karayolunda trafik, aksadı karayolu trafiğe kapanırken kazalar ve uzun araç konvoyları oluştu. Görüş mesafesi kum fırtınası nedeniyle sıfır olan Konya -Ankara kara yolunda zincirleme kazalar meydana geldi. İki kişi öldü. Olay yerine çok sayıda Ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken Konya bölge trafik ekipleri yolu trafiğe kapamak zorunda kaldı.
Şehir merkezinde de etkisini hissettiren şiddetli rüzgâr, bazı yerlerde ağaçların kökünden sökülmesine, bazı yerlerde dalların kırılmasına yol açtı.
Konya Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkına çatı malzemesi uçunca park halindeki araçlar zarar gördü.
Akşam saatlerinde yağan yağmur sonucu azda olsa rüzgârı kesmiş bulundu.
Şiddetli rüzgâr sebebiyle Konya'da dün başlayan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün yapılması planlanan bazı faaliyetlerde rüzgâr nedeniyle Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla da iptal edildiğini belirtti.