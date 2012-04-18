Fırtına Türkiye'yi savurdu ölü ve yaralılar!

Fırtına tüm yurtta etkili oldu. Ankara'da fırtına nedeniyle İbn-i Sina Hastanesi'nin Büyük Acil Servisi'nin çatısı uçtu. Denizli'de lodos nedeniyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan bir kişi öldü. Konya'da kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Eskişehir, Isparta, Yalova'da fırtına nedeniyle 20 kişi yaralandı. Bursa'da da bir trafoda yangın çıktı, şehrin büyük bölümüne elektrik verilemiyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye "Tam Fırtına" etkisinde olan bir bölgede. Yetkililer, 89-102 km arasının Tam Fırtına kapsamına girdiğini belirtirken; Datça'da rüzgarın 137 km. hıza ulaştığı açıklandı.

İstanbul Valisi: 2 yaralı var

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentteki fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine çatılarla ilgili 300 civarında ihbar geldiğini, çatılardan dolayı Çekmeköy ve Harbiye'de birer yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Boğaziçi Köprüsü'nde de, Kara yolları ekipleri tarafından emniyete verilen ihbar doğrultusunda kısa süreli, tedbir maksatlı trafiği durdurduklarını anlatan Mutlu, ''Saatte 120 kilometre esen bir rüzgarda Boğaz Köprüsü üzerinde can ve mal kaybı yaşanmaması için trafiği kısa süreli durdurduk. Şu anda trafik normale döndü. Bu tedbiri 20-25 dakika kadar sürdürmek zorunda kaldık. Şu anda trafik akışımız normal başladı'' şeklinde konuştu.

TIR devrildi

Beykoz ve Kavacık’ta iki TIR, fırtına nedeniyle devrildi. Kazalar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Kentin bazı yerlerinde de kazalar olduğuna dair haberler geliyor. Bazı vatandaşlar fırtınadan kaçarak kapalı yerlere sığınırken, bazı işyerleri sahiplerinin ise kırılmaması için camları tuttukları görüldü.

Nişantaşı'nda 1 kişi yaralandı

İstanbul'da etkili olan şirretli lodos nedeniyle Teşvikiye Caddesi'nde inşaat halindeki binanın iskelesi ve üzerinde reklam panosu olan dış perdesi çöktü. İskelenin bir kısmı, inşaatın yanında bulunan ve tadilat halindeki Harbiye Polis Merkezi'nin üzerine bir kısmı da yola devrildi.

Yolda park halinde olan ticari taksi, devrilen iskelenin altında kalırken, hafif yaralanan sürücüsü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yine park halindeki bir otomobilin de inşaattan kopan parçalardan dolayı camları kırıldı.

İGDAŞ'tan doğalgaz uyarısı İGDAŞ, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının rüzgarlı havalarda bacalı cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımızın cihazın bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini bekler, sağlıklı ve konforlu günler dileriz."

Muğla'da fırtına

Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden yer yer fırtına şeklinde esiyor. Fırtına nedeniyle Muğla'da çok sayıda iş yerinin tabelaları düştü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait çadır spor salonunun çatısındaki brandalar uçtu.Sürücüler ve vatandaşlar, fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.