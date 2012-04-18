Fırtına daha ne kadar devam edecek, nedenleri neler?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda rüzgarın hızının son saat itibarıyla saatte 100 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, “Öğle saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan kuvvetli fırtına, yarın öğle saatlerine kadar devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Marmara'nın güneyi ile akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde lodos şeklinde, (60-80 zaman zaman hamleli olarak 100 kilometrem/saat) esmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan açıklamada, kuvvetli fırtına nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Oluşması muhtemel risklerin, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi olarak belirtildi. Açıklamada, görülen kuvvetli lodosun etkisiyle toz taşınımının beklendiği ve bu nedenle görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksama olabileceğine değinildi. Açıklamada, bu olumsuzluklara karşıda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

'Manyetik alan değişimi'

Son dönemde üst üste olağanüstü doğa olayları yaşanıyor. Bugün de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin önemli bir bölümünde şiddetli fırtına ve hortum görüldü. İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre, yaşananlar sıra dışı ancak her şeyin mantıklı bir açıklaması var: “Dünyanın manyetik alanının değişimini 15’inci yüzyıldan bu yana ölçebiliyoruz. 1980’e kadar manyetik alanın kuzey ucu yılda 4-5 km yer değiştiriyordu. 1998’den sonra harekette bir hızlanma oldu. Manyetik ucun 10 ile 20 kilometre kadar hareket ettiğini gördük. Bugünlerde hareketin hızı 50 kilometreye erişti, yani 600 yıl öncekinin 10 katına çıktı. Bu hız 2013’te doruk noktasına varacak sonra düşecek. Öngörülerimize göre, döngü 30 yıl sürecek sonra olağana dönecek. Manyetik alan hızının değişmesiyle yerin çekirdeğinin yalpalanma hızı da arttı. Bu hızının değişmiş olması doğal olayların artışıyla sonuçlanacak. Deprem, tsunami, volkan, hortum, sel, buz erimeleri, taşkınlar, yer kaymaları sayısında olağanüstü artışlar olacak. Örneğin Türkiye’de hiç hortum olmazdı, geçen hafta beş kişi öldü. Selleri sürekli izliyoruz, doğal orman yangınları, kutuplardaki buzul erimelerindeki hızlanma, Kuzey Işıklarının konumundaki değişim hepsi bunun sonucu. Biz bu alanda çalışanlar yaşananların farkındayız ancak nedenini henüz tespit edebilmiş değiliz. Bu yalpalanmanın nedeni ne? Dünyanın yaşı 4 milyar 607 milyon yıl. 500 yıl boyunca böyle bir durum gözlenmedi bugün neden oluyor? Bu konuda bazı kuramlar var. En yaygın olanı da dünyanın hidrojen yakıtındaki bir değişiklik olabilir.”