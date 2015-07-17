T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Loch Ness Canavarı'nın gizemi çözüldü mü?

Araştırmacı Steve Feltham, Loch Ness Canavarı'nın aslında büyükçe bir yayın balığı olduğunu iddia etti

17 Temmuz 2015 23:56

İskoçya'daki efsanevi Loch Ness canavarını bulmak için 24 yıldır uğraşan Steve Feltham, canavarın gizemini çözdüğünü ve Loch Ness canavarı sanılan yaratığın aslında büyük bir yayınbalığı olduğunu söyledi.

Times gazetesinde yer alan habere göre Feltham, Loch Ness'i (Ness Gölü'nü) yarım asıra yakın bir süredir gözlemliyor, hatta göl kenarında kurduğu karavanda yaşıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Steve Feltham canavarın aslında boyu 4,5 metreyi, ağırlığı da 300 kiloyu bulan bir yayınbalığı türü olduğuna inanıyor ve bu türün göle 19. yüzyılda getirildiğini söylüyor.

Feltham, gölde canavar görüldüğü iddialarının 1930'lu yıllarda dile getirilmeye başladığına dikkat çekiyor.

Avrupa'daki en büyük tatlısu balığı türü olan yayınbalığı onyıllarca, hatta bazen 80 yıla kadar yaşayabiliyor.

 

Loch Ness Canavarı efsanesi

 

Feltham'ın 24 yıllık Loch Ness Canavarı macerası Guiness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

Gölde bir canavar görüldüğü iddiaları 1933'ten bu yana dile getiriliyor.

Pek çok kişinin tarih öncesi dönemden kalma suda yaşayan bir sürüngen olduğuna inandığı Loch Ness canavarı efsaneye göre suda büyük balonlar çıkartarak ve yer sarsıntılarına yol açarak su yüzüne çıkıyordu.

Canavarın resmi olduğu öne sürülen bir fotoğraf ilk olarak 1934'te Daily Mail gazetesinde basılmış ancak daha sonra sahte olduğu anlaşılmıştı.

ETİKETLER

loch ness canavarıiskoçyayayın balığıSteve Feltham

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24