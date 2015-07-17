Loch Ness Canavarı'nın gizemi çözüldü mü?

İskoçya'daki efsanevi Loch Ness canavarını bulmak için 24 yıldır uğraşan Steve Feltham, canavarın gizemini çözdüğünü ve Loch Ness canavarı sanılan yaratığın aslında büyük bir yayınbalığı olduğunu söyledi.

Times gazetesinde yer alan habere göre Feltham, Loch Ness'i (Ness Gölü'nü) yarım asıra yakın bir süredir gözlemliyor, hatta göl kenarında kurduğu karavanda yaşıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Steve Feltham canavarın aslında boyu 4,5 metreyi, ağırlığı da 300 kiloyu bulan bir yayınbalığı türü olduğuna inanıyor ve bu türün göle 19. yüzyılda getirildiğini söylüyor.

Feltham, gölde canavar görüldüğü iddialarının 1930'lu yıllarda dile getirilmeye başladığına dikkat çekiyor.

Avrupa'daki en büyük tatlısu balığı türü olan yayınbalığı onyıllarca, hatta bazen 80 yıla kadar yaşayabiliyor.

Loch Ness Canavarı efsanesi

Feltham'ın 24 yıllık Loch Ness Canavarı macerası Guiness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

Gölde bir canavar görüldüğü iddiaları 1933'ten bu yana dile getiriliyor.

Pek çok kişinin tarih öncesi dönemden kalma suda yaşayan bir sürüngen olduğuna inandığı Loch Ness canavarı efsaneye göre suda büyük balonlar çıkartarak ve yer sarsıntılarına yol açarak su yüzüne çıkıyordu.

Canavarın resmi olduğu öne sürülen bir fotoğraf ilk olarak 1934'te Daily Mail gazetesinde basılmış ancak daha sonra sahte olduğu anlaşılmıştı.