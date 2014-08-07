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Yaşam
Deutsche Welle

Locarno Film Festivali'ni 'Lucy' açtı

İsviçre'de her yıl düzenlenen Locarno Film Festivali, yönetmen Luc Besson'un 'Lucy' filmiyle açıldı.

07 Ağustos 2014 14:35


16 Ağustos'a kadar devam edecek 67'nci Locarno Film Festivali'nde 250'den fazla sinema, belgesel ve kısa filmin gösterimi yapılacak.

Açılış filmi "Lucy" bir Hollywood yapımı. Başrolde Scarlett Johansson, taşıdığı uyuşturucunun etkisiyle süper güçlere kavuşan bir kuryeyi canlandırıyor.

Melanie Griffith ise "Susuzluk" isimli kısa filmde alkol, sigara ve uyuşturucu batağına saplanmış esrarengiz bir kadını oynuyor.

Fransız aktör Jean-Pierre Léaud ile Alman oyuncu Armin Mueller-Stahl'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Locarno Film FestivaliLuc BessonAğustosHollywoodScarlett JohanssonGriffithJean-Pierre LéaudAlmanArmin Mueller-StahlBoyu BaşarıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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