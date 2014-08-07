Locarno Film Festivali'ni 'Lucy' açtı



16 Ağustos'a kadar devam edecek 67'nci Locarno Film Festivali'nde 250'den fazla sinema, belgesel ve kısa filmin gösterimi yapılacak.

Açılış filmi "Lucy" bir Hollywood yapımı. Başrolde Scarlett Johansson, taşıdığı uyuşturucunun etkisiyle süper güçlere kavuşan bir kuryeyi canlandırıyor.

Melanie Griffith ise "Susuzluk" isimli kısa filmde alkol, sigara ve uyuşturucu batağına saplanmış esrarengiz bir kadını oynuyor.

Fransız aktör Jean-Pierre Léaud ile Alman oyuncu Armin Mueller-Stahl'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilmesi bekleniyor.