Liverpool'da Van Dijk ve Salah'tan sonra bir sakatlık daha; Mane'nin parmağı kırıldı!

Liverpool'un Senegalli hücum oyuncusu Sadio Mane'nin milli takımda el baş parmağının kırıldığı açıklandı. Kırmızılar, teknik direktör Jürgen Klopp'un "Umarım oyuncularım milli takımlarından sağlıklı şekilde dönebilirler" açıklaması sonrası Hollandalı Virgil Van Dijk'ın ve Mısırlı Mohammed Salah'ın sakatlanmasının ardından üçüncü bir sakatlık krizi yaşıyor.
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Liverpool tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin Senegal el baş parmağının kırıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ligde oynanacak Huddersfield maçını kaçırması bekleniyor.