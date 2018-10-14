Klopp "Umarım sağlıklı dönerler" demişti; Salah ve Van Dijk sakatlandı!

Liglere verilen milli maç arasında, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah ve Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk sakatlandı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, liglere verilen aradan dolayı mutsuz olduğunu dile getirmiş, oyuncularının bu yoğun fikstürün ardından biraz dinlenmek yerine, 'dünyanın en anlamsız turnuvası' olan UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacaklarından dolayı üzgün olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN - "Dünya'nın en anlamsız turnuvası"

Klopp, geçtiğimiz günlerde "Umarım oyuncularım milli takımlarından sağlıklı şekilde dönebilirler" açıklamasında da bulunmuştu.

Önce Salah, sonra Van Dijk

Bu açıklamanın ardından önce Mısır'ın yıldız futbolcusu Mohammed Salah, Svaziland'a karşı oynanan mücadelede sakatlandı.

Mısır'ın yardımcı teknik direktörü, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Sağlık ekibinden aldığım bilgiye göre, Salah'ın bir kas sakatlığı var. Sakatlığın detayları tetkiklerden sonra belli olacak ama bence önemli bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın yılız ismi, aynı zamanda dünyanın en pahalı savunma oyuncusu da olan Virgil Van Dijk ise, milli takım arasında Salah sonrası sakatlık geçiren ikinci Liverpool oyuncusu oldu.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Virgil van Dijk, geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine Hollanda'nın Belçika ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı.