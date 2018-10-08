"Dünya'nın en anlamsız turnuvası"

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de oynadıkları Manchester City karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Ligde ve Avrupa'da çok zorlu maçlar serisini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Klopp, takımının bu süreçte aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyledi. Öte yandan Alman teknik direktör, milli maç arasının verildiği dönemde UEFA Uluslar Ligi'nin 'dünyanın en anlamsız turnuvası' olduğunu söyledi.

"City gibi bir takımı 95 dakika pozisyon vermeden savunamazsınız, penaltı pozisyonu ve Alisson'un kurtarışlarına ihtiyaç duyduğumuz birkaç an dışında çok iyi iş çıkardık" diyen Klopp, Manchester City karşısındaki en üst düzey performanslarını geride bıraktıklarını belirterek, "Daha önce onları 3-0 yendiğimiz maçta bile bu kadar uzun süre üst seviyeye çıkamamıştık, deplasmanda 2-1 kazandığımız maçta bizi uzun süre savunmadan çıkarmamışlardı ancak bugün iki takım da çok üst düzey bir performans sergiledi ve minimum hata yaptı" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en anlamsız turnuvası"

"Sezon öncesinde 8 maçtan 20 puan alacağımızı söyleseniz memnuniyetle kabul ederdim, o yüzden takımın gösterdiği performanstan çok memnunum" diyen Alman çalıştırıcı, oyuncularının bu yoğun fikstürün ardından biraz dinlenmek yerine, 'dünyanın en anlamsız turnuvası' olan UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacaklarından dolayı üzgün olduğunu sözlerine ekledi.