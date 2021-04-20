Liverpool maçı öncesi Leeds Unitedlı futbolcu ve taraftarlardan 'Avrupa Süper Ligi' protestosu: Sahada hak edin, futbol taraftarındır

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Leeds United ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmadan önce Elland Road Stadı'nın etrafında toplanan Leeds taraftarları Liverpool'un da katılmayı kabul ettiği Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti. Leeds Unitedlı futbolcular da karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya üzerinde şampiyonlar ligi arması olan, "Hak edin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Stadın etrafında yaklaşık 700 taraftar toplandı. Billy Bremner heykeli etrafındaki protestoculara destek için geçen arabalar kornalarını çaldı.

Leeds United Taraftar Birliği, "6 bencil futbol kulübü sahibinin yaptıklarından iğreniyoruz" açıklamasında bulundu.

Birlikten Graham Hyde maç öncesinde toplanan taraftarlara bir konuşma yaparak, "Olan en basit tabiriyle şu; oyunun merkezinden taraftarlar alınıyor, yerine para koyuluyor" dedi.

Leeds United Taraftar Birliği'nden yapılan açıklamanın devamında, "Başarılı ve başarı oyunu gerçek kılan şeylerdir. Hayatını bu oyuna adayanlar bu sayede yaşananları kendileri de hissedebilir. Ayrılıp bir 'Süper Lig' kurulması bu durumun karşısında duruyor. Rekabet ortadan ve başarısızlık ihtimali ortadan kalkıyor" ifadeleri kullanıldı.

Liverpool maçında oyuncuların sahaya ısınmaya çıkarken giydiği tişörtlerin yanı sıra Koronavirüs pandemisi nedeniyle boş olan koltuklara üzerinde, "Sahada hak edin. Futbol, taraftarlar içindir" yazılı bir pankart yerleştirildi.

Öte yandan bazı gazeteciler Leeds United'ın "hak edin" yazılı tişörtlerden Liverpool'un bulunduğu soyunma odasına da koyduğunu ve teknik direktör Jürgen Klopp'un buna kızdığını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kulüplerin liglerini belli bir sırada bitirmesi ve gerekirse ön elemeleri aşması gerekiyor. Birçok taraftar Süper Lig'in 12 takıma kalıcı olarak ligde bulunma garantisi vererek başarısızlık ihtimalini ortadan kaldırdığını savunuyor.

Leeds United'ın maçtan sonra resmi Twitter hesabından yapılan Twitter paylaşımında, "Llorante'nin son dakikalarda gelen beraberlik golüyle Süper Lig takımı Merseyside Kırımızıları'yla Leeds United berabere kaldı" denildi.