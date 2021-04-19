İngiliz devlerinden yönetimlerine ve Avrupa Süper Ligi'ne tepki: "En büyük ihanet"

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Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne katılmaya karar veren 6 İngiliz devinin taraftar grupları yönetimlerine sert tepki gösterdi.

ASL'de Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra İspanya'nın büyük üçlüsü Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve İtalyan devleri Juventus, Inter Milan ile AC Milan yer alacak. Takımlar altyapı yatırımı ile Koronavirüs'ün verdiği zararı dengelemek için aralarında 3.5 milyar Euro bölüşecek. Kulüpler ilerleyen süreçte Şampiyonlar Ligi yerine sadece davetle katılınan turnuvada yer alırsa 10 milyar Euro daha gelir elde edecek. Karara Türkiye dahil olmak üzere birçok Avrupa futbol kurumu tepki gösterirken, İngiliz devlerinin taraftar grupları da sessiz kalmadı.

"En büyük ihanet"

Chelsea Taraftar Birliği, "Üyelerimiz ve dünyanın her yerindeki futbol severler en büyük ihaneti yaşamıştır" dedi ve kulübün turnuvada yer alacağı iddialarının gerçek olmadığını umduklarını ifade etti.

Chelsea Taraftar Birliği, "Bu en tepedekilerin cebini doldurmak için aldığı açgözlü bir karardır; biz sadık taraftarlar, geleceğimiz, bu ülkede futbolun geleceği göz önünde bulundurulmamıştır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Yeter artık!" açıklamasından bulundu.

"Huzur içinde yat Liverpool Futbol Kulübü"

Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly de kararın kendilerini "dehşete düşürdüğünü" söyleyerek grubun ABD'li sahibi Fenway Spor Grubu'nu "taraftarları dinlemeyip para kovalamakla" suçladı.

Bir başka Liverpool taraftar grubu Spion Kop 1906 da diğer taraftar gruplarıyla birlikte Anfield'daki bayraklarını kaldıracaklarını ifade etti.

Öte yandan, Anfield'ın önüne "Utanın. Huzur içinde yat Liverpool Futbol Kulübü. 1892-2021" yazılı bir pankart asıldı.

Arsenal Taraftar Birliği de alınan kararın "Arsenal'i bir spor kurumu olarak öldürdüğünü" ifade etti.

Manchester United Taraftar Birliği, alınan kararın 1958 Münih Uçak Kazası'nda ölenlerin hatırasına hakaret olduğunu ifade etti ve ekledi; "Seçilmiş zengin kulüplerin yer aldığı kapalı bir Süper Lig, futbolun ve Manchester United'ın tüm değerlerine karşı olmalı" dedi.

Tottenham Taraftar Birliği de kararın futbolun değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. UEFA, azınlık bir grubun sürekli kendi çıkarları için hareket ettiğini vurgularken, Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, projenin futbola hizmet ettiğini savundu. İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcuları ise Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını "utanç verici" olarak yorumladı.



İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur; İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig’de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.