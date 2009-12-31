Litvanya tek nükleer santralini kapatıyor

T24- Litvanya, sahip olduğu tek nükleer santral olan Ignalia'nın faaliyetine bu gece son verecek.

Visaginas'ta bulunan santralin kapatılması, Avrupa Birliği'nin üyelik yolunda, Litvanya'ya koyduğu koşullarından bir tanesiydi.BBC'de yer alan habere göre, Nükleer santralin kapatılması, ülkede enerji fiyatlarını yükseltecek ve Litvanya'nın Rusya'ya enerji konusundaki bağımlığını artıracak.

Ignalia santrali, 26 yıl önce Litvanya henüz Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken inşaa edilmişti.Ancak santral, dünya tarihinin en büyük sivil nükleer felaketlerinden birine yol açan Çernobil nükleer santrali ile aynı tasarıma sahipti.

Santralin kapatılmasında ısrar eden Brüksel, kapatmadan doğacak masrafların bir kısmını kapatmak üzere Litvanya'ya 820 milyon euro yardım yapacak.

Santralin kapatılmasını eleştirenler, Ignalia'nın daha 10-15 yıl kadar ömrü bulunduğunu ve bir kaza riskinin de çok düşük olduğunu savunuyor.

Santral, mevcut durumda, Litvanya'nın ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 80'ini üretiyodu.

Santralin kapatılmasıyla birlikte, ülke ekonomisinin kötüye gittiği bir dönemde, enerji masraflarının ve elektrik faturalarının artması bekleniyor.

Ignalia'nın kapatılması, Sovyetler Birliği'nin yıkılışının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra, Litvanya'nın bir kez daha enerji ihtiyacı için Moskova'ya bağımlı hale gelmesine neden olacak.