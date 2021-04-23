Litvanya Letonya ve Estonya birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Litvanya 2; Letonya ve Estonya birer olmak üzere 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındı. Estonya Dışişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamada konunun Çekya'daki patlama olduğu belirtildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise Avrupa Birliği'nde (AB) “daha az Rus ajanı” bulunması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinde çalışanları "istenmeyen kişi" ilan eden ülkeler arasına Litvanya, Letonya ve Estonya da katıldı. Litvanya 2, Letonya ve Estonya da birer olmak üzere toplam 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini duyurdu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergeis, “diplomat kılığına girmiş Rus ajanı olan bu kişilerin” diplomatik statülerine uymayan faaliyetlerde bulunduklarını belirtirken, söz konusu çalışanlara bulundukları ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanıdıklarını ifade etti. Landsbergeis, "Avrupa Birliği'nde (AB) daha az Rus ajanı bulunmalı. Çek dostlarımız onların emsalsiz faaliyetlerine ışık tutuyor" şeklinde konuştu.

Çekya'daki patlama

Estonya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararının 2104 yılında Çekya'da meydana gelen uluslararası hukuku ihlal eden, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarını baltalayan patlama ile ilgili olduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkeviczs ise ülkesinin ne kendi topraklarında ne de partner ve müttefiklerinin topraklarında yıkıcı eylemlere tolerans göstermeyeceğini, bu nedenle Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Çekya, geçtiğimiz cumartesi günü 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Rusya ise iddiaları temelsiz ve absürd olarak nitelemiş, karşılıklılık esası gereği 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Son olarak Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını ifade etmişti.