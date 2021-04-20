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Dünya

Çekya'dan AB ve NATO'ya Rusya'ya karşı dayanışma çağrısı

20 Nisan 2021 21:02

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya karşı dayanışma çağrısı yaptı.

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