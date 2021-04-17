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Dünya

Çekya, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

17 Nisan 2021 22:37

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurdu.

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