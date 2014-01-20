Liseye geçiş sınavı TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez 8. sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, bakanlığın e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrenilebilecek.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temel eğitimden ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı birinci dönem ortak sınavları 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapıldı. Mazeretinden dolayı söz konusu sınavlara katılamayan öğrenciler için de 14 -15 Aralık 2013 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde mazeret sınavı gerçekleştirildi.

Sınav sonrası yapılan itirazlara ilişkin yapılan incelemeler sonunda, akademik komisyon tarafından matematik dersine ait iki, görme engelli öğrenciler için hazırlanan matematik dersi soru kitapçığında bir, fen ve teknoloji dersine ait bir, İtalyanca dersine ait bir sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Ortak sınavlar ve mazeret sınavlarına katılan yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrencinin, sınavına girdikleri altı dersten toplam 7 milyon 500 bin cevap kağıdı ve sınavlara ait tüm tutanaklar sınav mevzuatı hükümleri doğrultusunda incelenerek puan hesaplamaları tamamlandı.

Veli ve öğrenciler, ortak sınavlar kapsamında gerçekleştirilen altı temel ders için sınav sonuçlarını bugün itibariyle https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde yer alan e-okul veli bilgilendirme sayfasından görebilecekler.

Veli ve öğrenciler, her türlü soruları için Alo 147 hattına 7 gün 24 saat başvurabilecek.

Açıklamada, sınavda görev yapan bakanlık merkez teşkilatı, il, ilçe ve okul yöneticileri, öğretmenler, sınavların güvenliğine katkıda bulunan emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür edilerek, öğrencilere başarılarının devamı dilendi.

İkinci dönem ortak sınavlar 28-29 Nisan 2013 tarihlerinde yapılacak. Mazeret sınavı da 10-11 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız….