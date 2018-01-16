Liselilerin BM simülasyonu bu yıl Maltepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl yedinci kez düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu olan MUN (Model United Nations) Model Birleşmiş Milletler, Maltepe Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde başladı.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik dünya gençliğinin daha donanımlı yetişmesi; tartışan, soruşturan ve öğrenen nesiller yetiştirebilme vizyonu kapsamında çeşitli konferanslarda gençleri buluşturuyor. 18 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek olan program Türkiye genelindeki çok sayıda okulda 540 öğrenciyi bir araya getirdi.

Son üç senedir üniversitelerin işbirliği ile hayata geçirilen etkinlikte, “Molotov-Ribbentrop Müzakereleri”, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”, “Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi” gibi başlıklarla oluşturulacak komiteler bu sorunlara çözüm önerileri getirerek, tasarılar hazırlıyor. Her öğrencinin kendisine önceden verilen bir ülkeyi temsil ettiği etkinlikte öğrenciler oturumlar sırasında gerçek birer BM delegesi gibi hareket ediyor. Oturumların sonunda ise her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlayacak ve önerge BM\'ye gönderilecek.

\" AKDENİZ, MARMARA VE EGE BÖLGELERİNDEN KATILIM YOĞUN\"

Maltepe Üniversitesi ile başka projeler yaptıklarını da söyleyen Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci, \"Amacımız tüm konular hakkında farkındalık yaratmak ve o bilinci uyandırmak. Sadece akademik anlamda derslerde başarıyı ön planda tutmuyoruz. Biz aynı zamanda çevreye, doğaya, gündemdeki meselelere yerel değil küresel bakmayı, sadece Türkiye\'nin değil tüm insanlığın meselesi gibi bakmayı öğretmek istiyoruz. En önemlisi de bunu raporlaştırıp BM\'ye gönderiyoruz. Artık konular tek bir ülkenin sorunları değil küresel sorunlar. Bu nedenle uluslararası bir program düzenliyoruz. Türkiye\'nin farklı bölgelerindeki liselerden öğrenciler var. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerindeki okullardan katılım var\" dedi.

Maltepe Üniversitesi\'ni geçen yıl birincilikle bitiren Hukuk Fakültesi mezunu Sena Karaduman ise üniversite adına etkinlikte görev alan isimlerden biri. Liseli ve üniversiteli öğrencileri aynı çatı altında buluşturan projenin üniversite ayağı hakkında konuşan Karaduman, \"Bu etkinlikle amaçlanan tartışan, soruşturan, öğrenen, dünyanın sorunlarına çözüm arayan nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Biz üniversite olarak sürekli sivil toplum kuruluşları ve liselerle bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ben de lisedeyken buna benzer bir etkinlikle bu salonda okulu tanıma şansı bulmuştum ve burada okumak istemiştim. O yüzden lisedeki arkadaşlarımızın burayı görmesi ve kampüs ortamını yaşamaları adına çok güzel bir etkinlik. Biz de onların kendilerini evlerinde hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz\" diye konuştu. ,

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci röportajı

-Maltepe Üniversitesi mezunu Sena Karaduman ile röportaj

-Etkinlikten detay görüntüler