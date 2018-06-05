“Liseliler Yaz Akademisi ile üniversite deneyimi yaşıyor”

İSTANBUL, (DHA) –İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 9–13 Temmuz tarihleri arasında Lise Yaz Akademisi düzenliyor. Akademinin amacı, öğrencilerin hayallerine ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yaptırmak için öncesinde bir üniversite deneyimi yaşatmak.

Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında geleceklerini belirleyecek bir mesleği seçeceklerine söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Öğrencilerin meslek seçimleri öncesi bizim hazırlamış olduğumuz bazı programlar var. Bu programlara dâhil olarak uygulamalı bir şekilde ders işleyecekler ve bu derslerde öğrencilerin seçecekleri bölüme olan uygunluğuna, mezun olduktan sonra sahip olabilecekleri işlere, çalışabilecekleri yerlere dair bilgi edinebilecekler. Aslında bizim yaptığımız gerçek bir üniversite deneyimi yaşatmak” dedi.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAMASI YETERLİ”

Lise Yaz Akademisi katılımlarına, 10’uncu, 11’inci sınıf lise öğrencilerini de dâhil ettiklerini belirten Karahancı, “Bütün Türkiye’de YKS’ye girmiş 12’nci sınıf öğrencilerini, geçtiğimiz yıl liseden mezun olan ve tercih yapmamış öğrencileri dâhil ediyoruz. Katılım için şu anda herhangi bir üniversitede öğrencisi olmaması bizim için yeterli bir şart” şeklinde konuştu.

HER FAKÜLTEDEN DERS VAR

Farklı fakültelerden en az 7-8 dersi programlarına eklediklerini belirten Karahancı, “Mühendislik, mimarlık, psikoloji gibi üniversitenin birçok bölümünde okumak isteyen öğrencilerin seçebileceği dersler var. Ayrıca bunların dışında belirlediğimiz bir de ‘Kariyer Planlama Günü’ var. Burada amacımız, öğrencilere üniversiteye başladıkları zaman girişimcilik ve yenilik üzerine kariyerlerini nasıl belirleyeceklerini ve üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmak. Kariyer Planlama Günü’nde 3 oturum halinde dersler işlenecek” dedi.

ÖĞRENCİLER DERS PROGRAMLARINI KENDİLERİ HAZIRLIYOR

Yaz okulundan ders seçecek öğrencilerin lisede okumuş oldukları alanın önemli olmadığını vurgulayan Karahancı, “Örneğin bir sözel öğrencisi mühendislik alanından robotik dersini seçebilir. Burada bir sınırlama yapmıyoruz. Öğrenci ders programını tamamen kendi hazırlıyor. Sadece aynı saatte olan derslerin çakışmaması önemli. Çünkü her dersin belirli bir süresi var. Bazı dersler 3 saat, bazıları ise 40 dakika sürüyor. Aynı saate denk gelmediği müddetçe öğrenci bütün alanlar arasında ders seçimi yapabilir” dedi.

KONTENJANLAR SINIRLI

Yaz okulu sürecini tamamlayan öğrencilere ayrıca başarı belgesi vereceklerini belirten Karahancı, “Şimdiden çok fazla sayıda başvuru aldık. Kontenjanlarımız sınırlı. Bu sebeple program başvurusu kabul edilen öğrencilere geri dönüş yapıyoruz. Önceliğimiz ister istemez 12’nci sınıf ve mezun öğrenciler olacak. Çünkü onlar tercih yapacaklar ve bir meslekte karar kıldıklarında hayatlarının yaklaşık en az 40 yılını o mesleği yaparak geçirecekler. Sevmedikleri bir işi yapmalarını istemiyoruz. O yüzden öğrenci istediği mesleği seçip, bize gelerek o mesleği uygulamalı bir şekilde görebilir” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 24 HAZİRAN

Programın bu yıl daha kapsamlı olarak yapılacağını belirten Karahancı, “Öğrenciler 24 Haziran tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden kayıt yapabilirler. Katılımcı aday öğrencilere bu yıl ayrıca hem turizm rehberininne iş yaptığını hakkında bilgi edinmeleri için hem de onlara İstanbul’u gezdirmek için Tarihi Yarımada ve Boğaz Turu yapacağız. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek Lise Yaz Akademisi kontenjanlarımız sınırlı. Bu deneyimi yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz” dedi.

“EĞİTİM KALİTEMİZİ TESCİLLEDİK”

Lise Yaz Akademisi ile her yıl aday öğrencilerle buluşmayı ve onları bilgilendirip yönlendirmeyi amaç edindiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Türkiye’de çok büyük başarılara imza attık. Üniversitemizin 53 programı Avrupa’dan akredite edildi ve eğitim kalitemizin Avrupa standartlarında olduğunu tescilledik. Mezun öğrencilerimizin diplomaları uluslararası geçerliliğe sahip. Lise Yaz Akademisi ile öğrencileri yönlendirip mutlu ve başarılı olacakları mesleklere yönlendirmek ve edindikleri meslekte başarılı olmalarını hedefliyoruz çünkü bizim için topluma faydalı bireyler yetiştirmek her şeyden önemli” dedi.

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