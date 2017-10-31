Liseli Mert, uluslararası bilim yarışmasında üç dalda ödül aldı

İzmirli lise öğrencisi Mert Ege Arıcı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan antikorların tanınması ile saflaştırılmasına yönelik projesiyle uluslararası Mostratec proje yarışmasında üç dalda birincilik kazandı.

Özel Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları 11. sınıf öğrencisi Arıcı, "Antikor tanınması ve saflaştırılmasına yönelik polimerik membran sistem geliştirilmesi" adlı çalışmasıyla Brezilya'da 23-27 Ekim'de düzenlenen Mostratec proje yarışmasında ''biokimya'' kategorisinde birincilik, Türk katılımcılar arasında ''en iyi proje'' ve ''en iyi uluslararası proje'' ödüllerine layık görüldü.

“Kimya alanında kendimi geliştirmeyi sürdüreceğim”

Arıcı, hastalıkla mücadele ve tedaviyi kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada çok sayıda insan Alzehimer, kanser, diyabet gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde antikorlarlar kullanılıyor. Projemle bu tedaviyi daha ekonomik bir şekilde sunmayı amaçladım. Bunda da başarılı olduk. Uzun süre proje ekibindeki öğretmenlerimle kaynak taraması yaptık. Bir yıldır üzerinde çalıştığım projemde antikorların tanınması ve saflaştırılması için yeni bir malzeme önerdim. Proje yarışmasına bir çok ülkeden 800'den fazla proje katıldı. Ürettiğim yeni malzeme antikorların saflaştırılmasının maliyetini düşürüyor. Bundan sonra kimyaya olan ilgimi devam ettirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak istiyorum."

Proje danışmanlarından Cansu İlke Kuru da projenin iki önemli amaç edindiğini vurgulayarak, "Geliştirdiğimiz polimer tabanlı membran, antikorların tanınmasını sağladığı gibi onların saflaştırılması amacıyla da kullanılıyor. Kullandığımız malzeme, çok kısa sürede sentezlenebiliyor. Yüksek kapasiteli saflaştırma özelliğiyle daha fazla molekülü daha az miktarda malzeme kullanarak saflaştırılmasını sağlaması nedeniyle ekonomik" dedi.

Bu projesiyle Nepal'deki Genç Bilim İnsanları Asya Pasifik Konferasına katılacak olan Mert Ege Arıcı'nın annesi Hanife Arıcı da, çocuklarının çok disiplinli çalıştığını, bunun sonrasında da önemli başarıyı elde ettiği için mutlu olduklarını söyledi.