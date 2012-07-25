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Yaşam

Liseli kızların mezarlıktaki işkence görüntüleri

Camla koluna kesikler attılar. Elbiselerini çıkardılar. Başından aşağıya su döktüler. Dövdüler

25 Temmuz 2012 19:07

16 yaşındaki lise öğrencisi Ç.G., kendisi gibi lise öğrencicisi olan 4 kız arkadaşı tarafından "erkek arkadaşımla neden çıktın" gerekçesiyle mezarlıkğa götürülerek feci şekilde dövüldü.

O olayın görüntüleri için tıklayınız.

Ç.G.'nin suç duyurusu üzerine sorgulanan şüpheliler savcılığa sevk edildi.

Savcılık soruşturması şüphelilerin "Kasten yaralama suçu"ndan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, "Tehdit " suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle davaya dönüştü. Ancak duruşma psikolog ve bilirkişi olmamasından dolayı yapılamadı ve ertelendi.

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