Liseli 4 kız çete kurdu, arkadaşlarına mezarlıkta işkence yaptılar

İstanbul'un Silivri İlçesi'nde lise öğrencisi 4 kız , Ç.G adlı bir başka kız öğrenciyi "erkek arkadaşımla neden çıktın" bahanesiyle akıl almaz bir şekilde cezalandırdı. Ç.G.'yi mezarlığa çağırıp tuzak kıran, kızlar işkence anlarını kameraya keydetti. 4 liseli kız öğrenci şimdi çeşitli suçlardan 8 buçuk'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

DHA'da yer alan habere göre; Korku filmi gibi olay 30 Mart 2012 tarihinde Silivri mezarlığında yaşandı.

16 yaşındaki lise öğrencisi Ç.G., kendisi gibi lise öğrencicisi olan F.S., Y.K. ve M.Ç. adlı kız okul arkadaşları tarafından bir mezarlıkta akıl dışı kötü muameleye maruz kaldı bütün bunlar da bir başka kız öğrenci tarafından kameraya kaydedildi. O anları yaşayan Ç.G başından geçenleri DHA ya şöyle anlattı

‘Ölen yakınıma dua edeceğiz diye mezarlığa soktu’

"Lise ortamında arkanı sağlama almak diye bir şey vardır. En yakın arkadaşım M.Ö. de bü yüzden F.S., Y.K. ve M.Ç. ile arkadaş olmak için bana iftira atıyor. İftirada da onlardan birinin erkek arkadaşıyla konuştuğumu ve flört ettiğimi söylüyor. O kız da buna sinirleniyor. Tabi ben bunu duydum ve M.Ç.'ye mesaj atarak, bunların hepsinin yalan olduğunu söyledim. Bir gün sonra da F.S. bana mesaj attı, buluşalım dedi. Ben de kurstan çıktım ve buluştuk. Bir akrabam öldü ona dua edelim dedi ve birlikte mezarlığa girdik. Ben mezarlık olduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedim. Burada beni 3 kişi bekliyordu.

‘Islattılar, koluma kesikler attılar, bunları kameraya kaydettiler’

Yanlarına gittiğimizde hiç konuşmadan bana tokat attılar. Yere düştüm. İki bidon suyla beni ıslattılar. Üstümdeki giysileri çıkarttırdılar. Beni tekmedeliler. Biri cam parçası ve tuğla buldu yerden. Ya kafana tuğla vuracağız, ya da koluna çizik atacağız dediler. Ben de kolumu seçtim. Aralarından biri cam ile kolumu 6 yerinden kesti. Beni üstüm çamurlu halde çarşının içerisine çıkardılar ve çarşının içerisinde de dövdüler. Sonra kafeye götürüp üstümü başımı temizledikten sonra makyaj yaptılar. 3 kız beni mezarlık içerisinde döverken ise en yakın arkadışım M.Ö. bu anları videoya çekti"

'Önce tehdit ettiler, sonra af dilediler'

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Ç.G.,"1 Nisan 2012 tarihinde şikayetçi olduğumda facebook üzerinden tehdit mesajları aldım. Yine yakın zamanda 'Vicdanını eline koy, bizi affet. Bir cahillik ettik' diye mesaj gönderdiler" dedi.

'Şüpheli liseliler polise anlattı'

Şüpheliler Polise verdikleri ifadelerde yaşananları reddetmediler. Ç.G'nin dövüldüğünü de, başından aşağıya su döküldüğünü de, kolunun yerde bulunan çamla kesildiğini de, tüm bunların kameraya kaydedildiğini de doğruladı. Ancak şüpheliler olayın Ç.G nin küfür etmesiyle başladığını ileri sürüp, olanları farklı açıdan anlattılar.

M.Ç.nin polise verdiği ifadeye göre olay şöyle oldu:

‘Ağza alınmayacak küfürler etti’

"Biz Ç.G. ile konuşmaya başladık. Bana senin de ne mal olduğun belli diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Biz de sinirlendik. Tekme ve tokatlarla Ç.G.'yi dövdük. Olay anında M.Ö. görüntü aldı. Y.K.'de sadece bir bidona su doldurarak dökmem için bana verdi. Suyu F.S., Ç.G.'nin başından aşağı döktü. Ayrıca Ç.G.'nin kollarını yerden aldığı cam parçası ile F.S. kesti. Ben bana küfür ettiği için Ç.G.'yi dövdüm"

‘Cam parçasıyla kolunu kesti, sonra tütün bastı’

Y.K da polise verdiği ifadede şöyle konuştu, "F.S., Ç.G'nin önce kollarını açtırdı. Yerden aldığı cam ile de kollarını kesti. Daha sonra da tütün bastı. Daha çok acısın diye bastığını söyledi. Benim olayla ilgim yok"

‘Mezarlığa ben götürdüm’

Bir diğer kız şüpheli F.S de şöyle ifade verdi "Ç.G.'yi mezarlığa götürdüm. Diğer kızlar mezarlıkta bekliyorlardı. M.Ç. ile Ç.G. konuşmaya başladılar. Bu sırada Ç.G. elini kaldırdı. M.Ç. de kendisine vuracağını düşünerek Ç.G.'ye vurmaya başladı. Ben araya girdim. Ç.G. bana da vurunca ben de ona vurdum. Ben görüntüyü kayda alınmasını kimseye söylemedim. M.Ö. görüntüyü kendisi kayda almış"

‘Ben kesinlikle vurmadım, tek yaptığım kameraya çekmek’

Cep telefonu kamerasına kaydedenin kendisini olduğunu söyleyen M.Ö. de polise verdiği ifadede kendini şu sözlerle savunmaya çalıştı: "Ben kesinlikle Ç.G.'ye vurmadım.. Diğerlerine de bu konuda yardım etmedim. Tek eylemim olayları cep telefonuna çekmek oldu"

Şüphelilerin yargılanmasına başlanıldı

Ç.G.'nin suç duyurusu üzerine sorgulanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Savcılık soruşturması şüphelilerin "Kasten yaralama suçu"ndan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, "Tehdit " suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle davaya dönüştü. Tutuksuz yargılanan 4 lise öğrencisi şimdi mahkemede hakim karşısına çıkıyor. Yaşlarından ötürü özel sanıkları olan davanın ilk duruşmasının da özel usüller gereği yapılması gerekiyordu. Ancak duruşma psikolog ve bilirkişi olmamasından dolayı yapılamadı ve ertelendi.