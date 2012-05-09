Liseli kızlar toplu intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi 3 genç kız, cam parçalarıyla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kızlar, tedavi altına alındı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi’nde aynı sınıfta okuyan Ö.U., N.K. ve B.S. dün öğleden sonra okuldan çıkıp, kent merkezindeki bir apartmanın giriş katına girdi. 3’ü de 16 yaşında olan kızlar, bir süre konuşup, dertleşti. Konuşmanın ardından iddiaya göre Ö.U. erkek arkadaşından ayrıldığı, N.K. ve B.S. ise, okul önünde tanımadıkları kişilerle kavga ettikleri gerekçesiyle bunalım yaşadıklarını söyleyip, cam parçalarıyla bileklerini kesmeye çalıştı. Kan kaybeden Ö.U.’nun baygınlık geçirmesi üzerine N.K. ve B.S. 112 Acil Servisi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 lise öğrencisini, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürdü. Kız öğrencilerin kollarında çizik oluştuğu, hastanedeki tedavilerinin ardından, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde ifadelerinin alındığı öğrenildi.