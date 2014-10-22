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Kültür-Sanat

Liseli gençlerle ‘caz atölyesi’ bugün başlıyor

İstanbul’da, 24. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek atölyelerde, müzisyenler gençlere caz müziğini anlatacak

22 Ekim 2014 17:58

Müzik ile ilgili olsun ya da olmasın, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtmak ve  sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen “Liselerde Caz Atölyeleri”, Akbank Caz Festivali kapsamında bu yıl da devam ediyor

24. Akbank Caz Festivali kapsamında bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan “Liselerde Caz Atölyeleri”ne İstanbul’dan 8 okul katılacak.

Gençler, ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik boyunca, M. Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziği ve enstrümanlarını yakından tanıyarak, müzisyenlerle sohbet etme fırsatı bulacak.

 

Atölye programı şu şekilde:

 

  • 22 Ekim 2014, Çarşamba                 Üsküdar Amerikan Koleji
  • 22 Ekim 2014, Çarşamba                 Alman Lisesi
  • 23 Ekim 2014, Perşembe                 Özel Şişli Terakki Lisesi
  • 23 Ekim 2014, Perşembe                 Özel Enka Lisesi
  • 24 Ekim 2014, Cuma                        Avusturya Lisesi
  • 24 Ekim 2014, Cuma                        Galatasaray Lisesi
  • 27 Ekim 2014, Pazartesi                   Kabataş Anadolu Lisesi
  • 27 Ekim 2014, Pazartesi                   İstanbul Amerikan Robert Lisesi

 

24. Akbank Caz Festivali hakkında detaylı bilgi almak için; www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adresleri ziyaret edilebilir.

 


 

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