Liseli gençlerle ‘caz atölyesi’ bugün başlıyor

Müzik ile ilgili olsun ya da olmasın, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtmak ve sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen “Liselerde Caz Atölyeleri”, Akbank Caz Festivali kapsamında bu yıl da devam ediyor

24. Akbank Caz Festivali kapsamında bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan “Liselerde Caz Atölyeleri”ne İstanbul’dan 8 okul katılacak.

Gençler, ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik boyunca, M. Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziği ve enstrümanlarını yakından tanıyarak, müzisyenlerle sohbet etme fırsatı bulacak.

Atölye programı şu şekilde:

22 Ekim 2014, Çarşamba Üsküdar Amerikan Koleji

22 Ekim 2014, Çarşamba Alman Lisesi

23 Ekim 2014, Perşembe Özel Şişli Terakki Lisesi

23 Ekim 2014, Perşembe Özel Enka Lisesi

24 Ekim 2014, Cuma Avusturya Lisesi

24 Ekim 2014, Cuma Galatasaray Lisesi

27 Ekim 2014, Pazartesi Kabataş Anadolu Lisesi

27 Ekim 2014, Pazartesi İstanbul Amerikan Robert Lisesi

24. Akbank Caz Festivali hakkında detaylı bilgi almak için; www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adresleri ziyaret edilebilir.



