Liseli gençler yapay zekayı öğrenecek

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Medipol Üniversitesi \"Teknoloji Yaz Kampı\" kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinden çok sayıda lise öğrencisine kapılarını açtı. Teknolojiye ilgi duyan genç bilimseverler kampta yapay zekayı keşfedecek, kendi elektronik devrelerini tasarlayarak hayata geçirecek. Öğrenciler ücretsiz kampta kampüs hayatını teneffüs ederek üniversite deneyimi de yaşayacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öncülüğünde düzenlenen ‘Teknoloji Yaz Kampı’ başladı. Türkiye’nin yedi bölgesinden 50 lise öğrencisine kapılarını açan İstanbul Medipol Üniversitesi kamp kapsamında genç zihinlere yapay zekadan elektroniğe, bilimden teknolojiye geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. 2 hafta sürecek eğitimlerde teknolojiye meraklı olan genç zihinler için laboratuvar gezileri düzenlenecek, ‘Girişimcilik 101 Konuşmaları’nda deneyimli isimler tecrübelerini paylaşacak, bilgisayar bilimleri mercek altına alınacak, temel siber güvenlik eğitimleri verilecek, algoritma tasarlanacak, ‘Python Programlama’ diline giriş yapılarak çeşitli yöntemler incelenecek ve hobi elektroniğinin temel taşlarından olan ‘Arduino’ ile elektronik robotların nasıl geliştirileceği öğretilecek.

\"KAMPÜS HAYATINI DA TENEFFÜS EDECEKLER\"

Son yıllarda önemi hayli artan yapay zekâ teknolojisinin ABC’sinin öğretileceği ‘Teknoloji Yaz Kampı’ hakkında bilgi veren İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, öğrencilerin kamp sonunda ‘Yapay Zekâ’ hakkında bilgi sahibi olup uygulama yapabilecek seviyeye geleceklerini söyledi. Bu kampı ilerleyen dönemlerde tekrar düzenleyeceklerini kaydeden Doç. Dr. Özdemir şöyle devam etti:

\"Eğitimlerde, gelecekte öğrencileri nelerin beklediğini anlatacağız. Yapay zekâ gelecek için olmazsa olmaz, bu doğrultuda bir perspektif çizeceğiz. Öğrenciler yapay zekâ uygulamaları geliştirip her alana uygulayabilecek. Kamp sonunda öğrenciler teknolojinin ABC’si hakkında fikir sahibi olacak. Öğrenciler aynı zamanda kampüs hayatını teneffüs ederek üniversite deneyimi yaşayacak.\"

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ DÜZENLENİYOR

Ağırlıklı olarak lise 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı program ücretsiz olarak düzenleniyor. Öğrencilerin tamamen teknolojiye odaklanabilmesi için konaklama, gıda ve ulaşım ihtiyaçları İMÜ tarafından karşılanacak. Öğrenciler üniversitenin kütüphane, spor alanları vb. imkânlarından da yararlanacak. Program sonunda başarılı olan öğrenciler sertifika sahibi olacak.

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