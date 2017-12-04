Liseli gençler, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan araca, '15 Temmuz' adını verdiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrikli otomobil üreterek TÜBİTAK ödülüne layık görülen İmam Hatip Lisesi\'nin 2 öğrencisi, bu defa da güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan araç üretti. İmam Hatipli gençler, 10 bin liraya mal ettikleri \'15 Temmuz\' ismi verilen aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediklerini söyledi.

İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin ve Numan Bayrak, geçen yıl ürettikleri elektrikli otomobille TÜBİTAK\'tan ödül kazandıktan sonra bu kez de 5 aylık bir çalışma sonunda rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan araç ürettiler. 17 yaşındaki gençler okullarının bahçesinde düzenledikleri törenle \'15 Temmuz\' adını verdikleri araçla test sürüşü yaptı. İlk test sürüşünü ise, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin gerçekleştirdi. 2 saat süren şarj ile 60 kilometre hıza ulaşan ve bir şarjla 100 kilometre yol kat eden iki kişilik araç, tamamen yerli malzemelerle üretildi. Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, araca \'15 Temmuz\' isminin verilmesinden memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bu ismi vererek; genç yaşımıza rağmen kararlılıkla ders vermek istiyoruz\' diyorlar. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in oğluna hediye edilmesi gibi bir düşünceleri vardı. Bakarsınız başka bir araç yapıp hediye ederler. 15 Temmuz ruhu bu günde dimdik ayakta. Biz kürek çeken Türkiye değil dümeni tutan Türkiye olmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Birilerinin elinde dekontlarla hükümetimize, ülkemizin geleceğine ipotek koyma çalışmalarına da en büyük dersi aziz milletimiz verecek. Gençler, bu aracı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorlar. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızla toplantımız olacak. Kendisine ileteceğim. Gençlerimizi de Ankara’ya davet edeceğiz inşallah.\"

70 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Araç hakkında teknik bilgi veren İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin, 60 kilometre hıza çıkabileceğini, 100 kilometre yol kat edebileceğini ifade etti. Diğer mucit Numan Bayrak ise, aracın yüzde 100 Türk malı olduğunu söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de sürücü koltuğuna oturarak ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.



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