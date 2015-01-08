Liseli Ant Sekban'ın kaçırılma nedeni ortaya çıktı

16 yaşındaki Ant Sekban'ı kaçırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler suçlamayı kabul etti; Sekban'ı babasıyla aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırdıklarını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz ay Çekmeköy'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Sekban'ı okul çıkışı evine giderken kaçıran kişilerin kimlikleri belirlendi. Suçlamayı kabul eden N.C ve S.A adlı şüpheliler tutuklanıp cezaevine konuldu. İki şüpheli kaçırma olayını lise öğrencisinin babasıyla aralarındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

4 gün sonra ailesine teslim edildi

Lise öğrencisi Ant Sekban Çekmeköy Reşadiye Köyü'nden kaçırıldıktan 4 gün sonra salıverilmiş ve Jandarma tarafından ailesini teslim edilmişti.

Jandarma şüphelilerin izini aramaya devam etti

Olayla ilgili olarak soruşturmayı aralıksız sürdüren jandarma, lise öğrencisinin kaçırıldıktan sonra tutulduğu mahalleyi ve siteyi belirledi. Pendik'teki siteye giren çıkanların listesi incelemeye alındı. Çok geçmeden N.C isimli bir kişinin olayla ilgili olabileceği belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada S.A. adlı bir başka kişinin de olayda rol aldığı anlaşıldı.

Yakalamak için harekete geçildi

Jandarma bunun ardından isimleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı. Bu sırada olaya karışan otomobil Sultanbeyli ilçesinde görüldü. Takibin sürdüğü sırada isimleri belirlenen şüpheliler S.A. ve N.C. ortaya çıkıp teslim oldu.

Ant Sekban kaçıranları teşhis etti

Kaçırılan, daha sonra serbest bırakılan A. S. iki şüpheliyi de teşhis etti; N.C'nin 3 gün boyunca kaçırıldıktan sonra alıkonulduğu dairede kendisiyle kalan kişi, S.A.'nın da kaçırılma esnasında aracı kullanan kişi olduğunu söyledi. .

Suçlamayı kabul ettiler

Şüpheli N.C. ve S.A.'nın avukat eşliğinde alınan ifadelerinde üzerlerine atılı olan suçlamayı kabul ettikleri, olayın lise öğrencisinin babasıyla aralarındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ileri sürdükleri öğrenildi.

Tutuklandılar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.