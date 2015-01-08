T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Liseli Ant Sekban'ın kaçırılma nedeni ortaya çıktı

Suçlamayı kabul eden N.C ve S.A adlı şüpheliler tutuklanıp cezaevine konuldu

08 Ocak 2015 14:56

16 yaşındaki Ant Sekban'ı kaçırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler suçlamayı kabul etti; Sekban'ı babasıyla aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırdıklarını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz ay Çekmeköy'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Sekban'ı okul çıkışı evine giderken kaçıran kişilerin kimlikleri belirlendi. Suçlamayı kabul eden N.C ve S.A adlı şüpheliler tutuklanıp cezaevine konuldu. İki şüpheli kaçırma olayını lise öğrencisinin babasıyla aralarındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

 

4 gün sonra ailesine teslim edildi

 

Lise öğrencisi Ant Sekban Çekmeköy Reşadiye Köyü'nden kaçırıldıktan 4 gün sonra salıverilmiş ve Jandarma tarafından ailesini teslim edilmişti.

 

Jandarma şüphelilerin izini aramaya devam etti 

 

Olayla ilgili olarak soruşturmayı aralıksız sürdüren jandarma, lise öğrencisinin kaçırıldıktan sonra tutulduğu mahalleyi ve siteyi belirledi. Pendik'teki siteye giren çıkanların listesi incelemeye alındı. Çok geçmeden N.C isimli bir kişinin olayla ilgili olabileceği belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada S.A. adlı bir başka kişinin de olayda rol aldığı anlaşıldı.

 

Yakalamak için harekete geçildi

 

Jandarma bunun ardından isimleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı. Bu sırada olaya karışan otomobil Sultanbeyli ilçesinde görüldü. Takibin sürdüğü sırada isimleri belirlenen şüpheliler S.A. ve N.C. ortaya çıkıp teslim oldu. 

 

Ant Sekban kaçıranları teşhis etti

 

Kaçırılan, daha sonra serbest bırakılan A. S. iki şüpheliyi de teşhis etti; N.C'nin 3 gün boyunca kaçırıldıktan sonra alıkonulduğu dairede kendisiyle kalan kişi, S.A.'nın da kaçırılma esnasında aracı kullanan kişi olduğunu söyledi. .

 

Suçlamayı kabul ettiler 

 

Şüpheli N.C. ve S.A.'nın avukat eşliğinde alınan ifadelerinde üzerlerine atılı olan suçlamayı kabul ettikleri, olayın lise öğrencisinin babasıyla aralarındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ileri sürdükleri öğrenildi.

 

Tutuklandılar 

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

ETİKETLER

ant sekbanliselikaçırılmanedeniortaya çıktışüpheliteslim oldututuklandıalacakverecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24