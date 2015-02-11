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Liselerde nakiller nasıl yapılıyor?

Taban puan şartı yok, ancak başvuruda bulunan öğrenciler arasındaki puan üstünlüğü dikkate alınıyor

11 Şubat 2015 17:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG kapsamında nakillerde yaşanan sorunları çözmek için bazı önlemler aldı.

Liselerde nakil işlemleri devam ediyor, taban puan şartı bulunmayan nakillerde, başvuruda bulunan öğrenciler arasındaki puan üstünlüğü dikkate alınıyor.

Mine Özdemir’in Milliyet’te yer alan haberine göre, nakil şartları şöyle:

-Nakiller birinci ve ikinci dönemin son üç haftasında yapılmıyor. Başvurular, e-okul sistemi üzerinden yapılıyor. Onaylanması ya da reddedilmesi cuma günü mesai saatlerinde bildiriliyor

-Gidilecek boş kontenjan olması şart

-Nakil başvurusu öğrencinin kayıtlı olduğu okula yapılıyor

-Taban puan şartı yok, başvuruda bulunan öğrenciler arasındaki puan üstünlüğü dikkate alınıyor

-Öğrenci, her tercihte bir okul tercihi yapabiliyor

-Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler, okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde yapılabiliyor

-Ara sınıflarda aynı tür okullar ve alanlar arasında nakiller yapılabiliyor. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler ancak kendi lise türleri arasında geçiş yapabiliyor

-Kolejlere geçişte problem olmuyor, özel okullardan devlet okullarına geçişte kontenjan ve puan şartı var. Özel okullardan geçişlerde, devlet okulundan devlet okuluna geçiş şartları geçerli

-Nakil isteme hakkında sınırlama yok

-Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar açık öğretime yeni kayıt yaptırabilir. Son sınıfta okuyan bir öğrenci de açık öğretime geçebilir ama onu dönemi var

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