TEOG nakilleri için 39 bin 37 kontenjan açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında bu hafta gerçekleştirilen nakil işlemleri ile Türkiye genelinde 39 bin 37 ilave kontenjan açıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi puanlarına göre yapılan nakil işlemlerinin üçüncü haftasında oluşan boş kontenjanlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 3 bin 669'unun İstanbul´da, 2 bin 67'sinin Ankara´da, bin 357'sinin İzmir´de olmak üzere 39 bin 37 ilave boş kontenjanın oluştuğu duyuruldu.

Yeni kontenjanlar için nakil başvurularının gelecek hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri e-okul üzerinden yapılabileceği aktarıldı.