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Eğitim

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

27 Şubat 2021 23:28

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

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