Lise son, sınava hazırlık yılı mı oluyor?

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise son sınıfta ders işlenmemesi ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde üniversiteye hazırlık için soru çözmesi yönünde düzenleme hazırlığına gittiği iddiası tepki çekti. Bakanlık, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yayımlanan haber sonrasında yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Sabah’tan Safure Cantürk’ün haberine göre bakanlık, ders saat ve programlarını değiştirme kararı alan bakanlık, ‘zorunlu ders saatlerini azaltmanın yanı sıra 12'inci sınıfın da üniversiteye hazırlık yılı olarak belirlenmesi’ konusunda görüş birliğine vardı. Haberde, lise son sınıf için yapılan düzenlemeye dair şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla devam eden ortaöğretim müfredat ve ders programı ile ilgili çalışmanın sonuna gelindi. Yeni programın en büyük değişimi ise Lise 3'üncü sınıfta müfredat tamamlanmış olacak. Öğrenciler lise son (12'nci sınıfta) üniversiteye hazırlık için okula gelecek. Öğretmenler eşliğinde üniversite sınavına uygun şekilde soru çözme, sınav konularındaki eksikliklerini giderme ile ilgili çalışacaklar.”

Milliyet gazetesinin eğitim yazarı Abbas Güçlü, iddiaya sert tepki gösterdi. Güçlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi. “MEB yeni bir skandala daha imza atacakmış! Lise son sınıfta ders işlenmeyecek, öğrenciler üniversite hazırlık için öğretmen eşliğinde soru ve test çözecekmiş! Peki, ya ben üniversiteye gitmeyi düşünmüyorsam ne olacak? Dahası, liselerde fen ve sosyal bilimler zorunlu olmaktan çıkıyormuş.”

Tepkilerin ardından haberle ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz” dendi.