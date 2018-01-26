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Sağlık

Lise öğrencisinden engelli hayvanlar için protez bacak

Proje kapsamındaki çalışmalar, ForPowersPaws adlı instagram sayfasından paylaşılıyor

26 Ocak 2018 12:32

FMV Ayazağa Işık Lisesi IB Diploma Programı kapsamında çalışma yapan 10. sınıf öğrencisi Kerem Topalismailoğlu, engelli hayvanlar için “For Power Paws” adını verdiği önemli bir proje başlattı. Proje kapsamında 3D yazıcı ile protez üretildi. İlk olarak leyleklere umut olan bu çalışma, engelli tüm hayvanların hayatını iyileştirmeyi amaçlıyor. 

Birgün'de yer alan habere göre IB öğrencisi Kerem Topalismailoğlu'nun bu proje kapsamında hayata geçirdiği, hayvanlara protez takmanın ve çıkarmanın zorluğunu bertaraf edecek şekilde 3D yazıcıda ürettiği protez, ilk olarak leyleklere umut oldu. Göç yolu olan İstanbul'da elektrik tellerine çarparak veya başka sebeplerle ayağı sakatlanan leyleklerin anatomik yapısına uygun olarak, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen protez, veterinerlerin yardımıyla ilk kez bir leylek üzerinde uygulandı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Kerem, kaza veya yaralanma sonucu bacağını kaybeden hayvanlar için klasik proteze göre daha az maliyetli ve hareketli olan bu ürünle engelli hayvanların hayatını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Işık’lı öğrenci, bu proje kapsamında engelli hayvanların ihtiyacı olan iyileştirme çalışmalarını, ForPowersPaws adlı instagram sayfasında çok sayıda takipçiyle paylaşıyor.

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