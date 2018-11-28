Lise öğrencisi, okul arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü!

Kastamonu'da, 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T., son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz'ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan R.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

7 Kasım'da, da İstanbul'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından bir lise öğrencisi daha silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Kastamonu Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T. ile son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belindeki ruhsatsız silahı çıkaran R.T., Cihan Haylaz’a 4 el ateş etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cihan Haylaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)