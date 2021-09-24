Lise öğrencileri, mezarlıkta toprağa gömülü bebek buldu!

Adıyaman'da, mezarlık ziyaretine giden öğrenciler, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti.

Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.

İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"En fazla 2-3 günlüktü; canlı canlı gömülmüştü"

Bebeği bulan lise öğrencisi Esra Yücedağ yaşadıklarını anlatarak, "Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü" dedi.

Diğer öğrenci Nisa Yüce ise "Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı" diye konuştu.

Mezarlık görevlisi namazdayken gömülmüş

Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi.

Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı. (İHA-DHA)