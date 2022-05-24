Lise öğrencileri kadına yönelik şiddete dansla tepki gösteriyor

Açı Lisesi öğrencilerinin kurduğu Kadın Dans Tiyatrosu, 1-10 Haziran’da düzenleyecekleri ''Kadın'' isimli performansla dünyanın üç farklı yerinde yaşayan üç kadının şiddetle mücadelesini sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Medyascope'un haberine göre; gösterilerinin odağına kadına yönelik şiddeti alan Açı Lisesi öğrencileri, kadınların yaşadıkları hak ihlallerine, sanatları aracılığıyla dikkat çekmek istiyor. Topluluk, kadınların hayattaki mücadelesini görünür kılmayı hedefliyor.

Yaşları 13 ila 18 arasında değişen ve tamamı gönüllü öğrencilerden oluşan topluluk, bilinçli çocukların yetişmesine destek olarak, gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel şiddet problemlerine karşı bugünden önlem almayı amaçlıyor.

Gösteri yer ve tarihleri:

Topluluk, 1 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki Perakende Günleri’nde gösterilerinin özel bir bölümünü sahneleyecek. Ardından bütün hikâyelerin yer aldığı ikinci bir gösteri de, 10 Haziran’da Şişli’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenecek.

Düzenlenen bu iki gösteriden elde edilen gelir, Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Bakırköy Şubesi Kadın ve Çocuk Güvende Fonu’na bağışlanacak.