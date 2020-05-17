Lisa Kudrow eleştirilere yanıt verdi: Friends zamanına göre ilerici bir diziydi

Popüler sit-com dizisi Friends'in yıldızlardından Lisa Kudrow, 10 sezonluk dizinin çeşitliliğe yer vermediği yönünde eleştirilere yanıt verdi. Kudrow, "Friends kendi zamanı için ilerici bir diziydi" dedi.

10 sezon süren komedi dizi Friends bir süredir etnik ve kültürel çeşitliliğin bulunmaması, "tamamen beyaz başrollerden" oluşan bir dizi olması nedeniyle eleştiriliyordu. Dizide Phoebe Buffay karakterini canlandıran Lisa Kudrow, dizinin zamanına göre ilerici olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Eşinin eşcinsel ve hamile olduğunu öğrenen bir adam vardı ve birlikte çocuk büyüttüler. Taşıyıcı annelik de vardı."

Friends dizi yeni tip Koronavirüs salgını olmasaydı bu yıl başrollerin yeniden bir araya gelmesinden oluşan bir geri dönüş bölümü ile ekrana gelecekti.