Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda

Barcelona ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki hız kesmeden sürerken, ilk antrenmana çıkmayan yıldız oyuncuya cezanın kapıda olduğu belirtildi.

İspanyol devi Barcelona ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki ipler gün geçtikçe daha fazla geriliyor. Barcelona’nın sezon öncesi yaptırdığı sağlık kontrollerine katılmayan Messi, ilk antrenmana da çıkmadı. Manchester City’ye bonservis bedeli olmadan gitmenin hesaplarını yapan yıldız futbolcuya, Barcelona yönetiminin 1 milyon 250 bin Euro para cezası kesme hakkı bulunuyor.

Barcelona’nın, yıllık kazancı 60 milyon Euro olan Messi’ye, kesilebilecek en yüksek rakam olan maaşının 4’te 1’i tutarında ceza kesme hakkı var. Ancak Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun, takımın gelmiş gelmiş en büyük futbolcusu olan Messi’ye ceza kesmeye gönülsüz olduğu ve gelişmeleri takip edeceği belirtildi.

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