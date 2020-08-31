Messi'ye 250 milyon Euro imza parası, yıllık 100 milyon Euro maaş teklifi!

La Liga ekibi Barcelona ile ipleri koparan Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye dünya devinden geri çevrilmesi güç rekor teklif geldi. İngiltere'nin iddialı ekiplerinden Manchester City, Messi'ye yıllık 100 milyon Euro maaş teklif etti.

Dünya futbolunda gündemin ilk maddesi hline gelen Lionel Messi, yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.

Tüm takımın girmek zorunda olduğu Koronavirüs testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi.

Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

İnanılmaz teklif iddiası

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu.

İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon Euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek.



Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Messi'yi eski hocası Pep Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.