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Spor

Lionel Messi çocukluk aşkıyla evleniyor

Messi ve Antonella Roccuzzo, Arjantin'in Rosario kentinde evleneceği belirtildi

15 Aralık 2016 15:30

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl evlenecek.

Arjantin ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Messi ve Roccuzzo, Barcelona'nın gelecek yaz sezon başı kampı sırasında dünya evine girecek.

Haberlerde, evlilik töreninin Arjantin'in Rosario kentinde yapılmasının planlandığı ve yüzlerce davetlinin katılacağı büyük bir kutlama yapılacağı ifade edildi.

Lionel Messi, arkadaşının kuzeni Roccuzzo ile henüz küçük yaşlarda tanışmıştı. Uzun yıllardır sürdürdükleri arkadaşlığın ardından birbirinden kopamayan ikili arasındaki ilişki, Barcelona kentine taşınmalarının ardından da devam etmişti.

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