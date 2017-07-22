Linkin Park'ın solisti Bennington'ın ölmeden önce verdiği son röportajı yayınlandı: Ya her şeyi bırakıp ölecektim...

Linkin Park'ın intihar eden solisti Chester Bennington ile yapılan son röportaj yayınlandı. Mirror gazetesine depresyona karşı verdiği savaşı anlatan sanatçı, yaşadığı zor dönem için 'Ya her şeye boşverip ölecektim ya da savaşacaktım' ifadelerini kullanıyor.

Linkin Park grubunun kendini asarak hayatına son veren solisti Chester Bennington'ın, ölümünden hemen önce İngiliz gazetesi The Mirror'a verdiği bir röportaj yayınlandı.

Gazeteye, mücadele ettiği depresyonla ilgili konuşan Bennington, "Öyle bir noktaya gelmiştim ki artık, ya her şeye boşverip ölecektim ya da istediklerim uğruna savaşacaktım. Ve ben savaşmayı seçtim. İnsanlarla güzel ilişkiler kurmak için çabaladım. Hayatımdaki insanları sevmek için, işimi sevmek için çabaladım. Baba olmaktan ve arkadaşlarım olmasından hoşnut olabilmek için ve yalnızca sabahları uyanabilmek için çabaladım. Çünkü bütün bunlar bir mücadeleydi benim için" demişti.

Adli tıp uzmanları Bennington'un, tıpkı kısa bir süre önce intihar eden yakın arkadaşı Chris Cornell'in yapmış olduğu gibi, evde yalnızken, kendisini asarak intihar etmiş olduğunu belirtmişti. Bennington'ın yatak odasındaki cansız bedeni, evin bekçisi tarafından bulunmuştu.