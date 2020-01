Linkin Park'ın solisti Bennington öldü

Linkin Park grubunun solisti Chester Bennington, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Polis, 41 yaşındaki müzisyenin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada Bennington'ın ölümünü intihar vakası olarak gördüklerini duyurdu.

Magazin sitesi TMZ, şarkısının kendisini asarak intihar ettiğini öne sürdü. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören Bennington, 2011 yılından bu yana içki ve uyuşturucu kullanmadığını açıklamıştı. İki evlilik yapan Bennington, 6 çocuk babasıydı.

Şarkıcının ölüm haberi, Linkin Park üyelerini yasa boğdu. Grubun gitaristi Mike Shinoda, sosyal medyada yayınladığı mesajda "Şoktayız, kalbimiz kırık ama haber doğru" dedi.

Bennington, Mayıs ayında intihar eden Soundgarden grubunun solistin Chris Cornell'in çok yakın arkadaşıydı. Linkin Park grubunun hayranları da Bennington'ın intihar etmek için 20 Temmuz'u seçmesinin bir nedeni olduğunu düşünüyor. Chris Cornell, yaşasaydı 20 Temmuz'da 53 yaşına basacaktı.

Bennington rock müziğin sıradışı sesleri arasındaydı. Müzik dergisi Rolling Stone Bennington'ın sesini anlatırken "kendi cüssesinden iki kat büyük birinden çıkıyormuş izlenimi veren şarapnellerle bezeli bir uluma" benzetmesini yapmıştı.

Linkin Park, "In the End", "Crawling" ve "One Step Closer" gibi hit şarkılarının yer aldığı ilk albümü "Hybrid Theory" ile 2002 yılında en iyi rock performansı dalında Grammy ödülü aldı.

Grubun son albümü "One More Light" geçtimiz Mayıs ayında piyasaya çıktı. Albümleri dünya çapında 70 milyonun üzerinde satan Amerikalı grup, yeni albümün tanıtımı için ABD'yi kapsayan bir turneye çıkmaya hazırlanıyordu.

Reuters/AP/ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe