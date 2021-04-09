LinkedIn siber saldırıyı duyurdu: Milyonlarca kişinin verileri 'toplandı'

Microsoft'un profesyonel ağ kurma sitesi LinkedIn, bir araştırma sonucunda, herkesin görebileceği üye profili de dahil olmak üzere bazı verilerin toplandığını ve satış için gönderildiğini duyurdu.

LinkedIn'i kullanan 500 milyon kişinin 'sızdırılan verileri' arasında; profil bilgileri, isim-soyisim, kayıtlı e-posta adresleri, kayıtlı telefon numaraları, cinsiyet bilgisi, sosyal medya profilleri ve profesyonel ünvanlar bulunuyor.

Euronews'in haberine göre; LinkedIn, olayın bir veri ihlali olmadığını ve platformdan hiçbir özel üye hesabı bilgisinin dahil edilmediğini belirterek; satışla ilgili bilgilerin bir dizi web sitesinden ve şirketlerden alınan veri toplaması olduğunu kaydetti.

LinkedIn, etkilenen kullanıcı sayısı da dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

CyberNews, 500 milyon LinkedIn profilinden alınan veri arşivinin popüler bir hacker forumunda satışa sunulduğunu bildirmişti.

Facebook, bu haftanın başlarında, "kötü niyetli kişilerin" Eylül 2019'dan önce, kişileri senkronize etmek için platformdaki bir güvenlik açığını kullanarak veri topladığını duyurdu.

Dünyanın en büyük sosyal ağı, bilgileri kötüye kullanım yoluyla elde edilen 530 milyondan fazla kullanıcıyı bundan haberdar etmedi. Bir şirket sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, verileri sızdırılanlara bu bilgiyi paylaşmayı planlamadıklarını kaydetti.

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar, platformlarında kullanıcı gizliliğini korumak konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Facebook, 2019 yılında, şirketin kullanıcı verilerini kötüye kullandığı iddialarına yönelik soruşturması nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu ile bir anlaşmaya varmıştı.