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Linet: Darbeciler bizi kızdırmasın, bütün Türkiye birer terlik atsak boğarız onları

İzmir'de sahne aldığı bir otelde eline Türk bayrağı alan Linet darbecilere sözleriyle gözdağı verdi

06 Ağustos 2016 22:43

Arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Linet, İzmir'de sahne aldığı bir otelde darbecilere 'terlik atmakla' gözdağı verdi.

Sahneye modacı Semih Doğruer tarafından Türk Bayrağı’nı temsilen hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki elbiseyle çıkan sanatçı, ülkemizin zor günler geçirdiğini ve tek yürek olmamız gereken büyük bir sınav yaşadığımızı ifade etti.

Gecenin ilerleyen dakikalarda tüm konuklarla birlikte eline Türk Bayrağı alan Linet, “Ülkemizi parçalamak isteyen darbeciler bizi kızdırmasın. Bütün Türkiye birer terlik atsak boğarız onları, tanka tüfeğe bile gerek kalmaz” dedi.

 

 

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