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Kültür-Sanat

Linet, Adele'e rakip oldu!

“Adele’den daha güzel söylüyorum”

30 Mart 2017 19:40

Linet, Avustralyalı ünlü pop şarkıcısı Sia’nın seslendirdiği “Chandelier” adlı şarkıyı Dolapdere Big Gang düzenlemesiyle yeniden yorumladı ve “En büyük avantajım kulağımın ve aksanımın iyi olması” diyen Linet, “Adele okuduğumda zorlanmıyorum ama Sia farklı lehçe kullanıyor. Adele’den daha güzel söylüyorum” dedi.

‘Sanatçıların farklı tarzları farklı projelerde kendilerini göstermek ve geliştirmek istediklerini’ söyleyen Linet, ‘kendisinin her zaman dil, tarz konusunda kendini geliştirmeye çalışan bir sanatçı olduğunu ve önemli olanın aynı şeyi yapmak değil; aynı şeyi farklı bir şekilde sunabilmek olduğunu’ vurguladı.

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ChandelierlinetadeleDolapdere Big Gang

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