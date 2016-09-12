Lindsay Lohan Türkiye'ye geliyor

Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

B4L adlı şirketle sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek olan Lohan, Instagram'dan paylaştığı videoda "Türkiye'ye gelmeyi ve B4L ailesine katılmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

ABD'li oyuncunun önümüzdeki hafta 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atacağı konuşuluyor.

Lohan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle: