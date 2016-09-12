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Lindsay Lohan Türkiye'ye geliyor

"Türkiye'ye gelmeyi dört gözle bekliyorum"

15 Eylül 2016 15:23

Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Türkiye'ye geleceğini duyurdu.  

B4L adlı şirketle sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek olan Lohan, Instagram'dan paylaştığı videoda "Türkiye'ye gelmeyi ve B4L ailesine katılmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

ABD'li oyuncunun önümüzdeki hafta 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atacağı konuşuluyor.

Lohan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:

 

#B4L #Istanbul! #See You Soon! @umit_akbulut

Lindsay Lohan (@lindsaylohan) tarafından paylaşılan bir video ()

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Lindsay LohanTürkiyeye geliyorB4Lanlaşma2 milyon dolarlık
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