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Lindsay Lohan takipçilerinden özür diledi

"Son dönemde sizleri özel sorunlarıma maruz bıraktım"

27 Temmuz 2016 18:36

Lindsay Lohan, sosyal medya üzerinde geçirdiği sinir krizi ve nişanlısı Egor Tarabasov’la yaşadığı olaylı balkon kavgası sonrası, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla herkesten özür diledi. 

Lohan, mesajında şunları yazdı:

"Sevgili arkadaşlar. Ben iyiyim. Arkadaşlarımla biraz iyi zaman geçiriyorum. Son dönemde sizleri özel sorunlarıma maruz bıraktığım için özür dilerim. Üzüntü ve korkuyla böyle davrandım. Hepimiz hata yaparız. Ne yazık ki benimkiler her zaman gözönünde. Geçtiğimiz yıllar içinde pek çok kez kendimi aradım. Sosyal medya, yaşadığımız dünyayı ve işimizdeki alanları belirliyor. Niyetim karışık mesajlar göndermek değildi. Belki işler düzelir, belki düzelmez. Umarım düzelir. Ama artık 30 yaşındayım ve daha hassas davranılmayı hak ediyorum. Öfkeyi değil… Benim yanımda olduğunuz için teşekkürler."

Öte yandan TMZ'nin haberine göre Lohan'ın babası Michael Lohan, kızının hamile olduğunu iddia etti. Lohan'ın evinden taşınan nişanlısı Egor Tarabasov hakkında yorum yapan baba, şöyle dedi:

"Düzelene kadar kızımdan uzak kalması gerekiyor. Onun için üzülüyorum ama bu tip davranışlar kabul edilemez. Biz, Lindsay'in yanındayız."

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Lindsay Lohantakipçilerinden özür dilediözel sorunlarım

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